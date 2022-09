Affaire Hamraoui : Diallo mise en examen pour "violences aggravées"

Un nouveau virage dans l'affaire Kheira Hamraoui. Placée en garde en vue plus tôt dans la journée avant d'être présentée à un juge d'instruction, Aminata Diallo a été mise en examen ce vendredi, pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" a indiqué le parquet de Versailles, sollicité par l’AFP. Par ailleurs, plus tôt dans la journée de ce vendredi, ce même parquet avait demandé le placement en détention provisoire de la joueuse de 27 ans. Soupçonnés d’avoir également participé à l'agression de Kheira Hamraoui le 4 novembre 2021, après un dîner dans un restaurant du bois de Boulogne, 4 hommes ont également été mis en examen des mêmes chefs. Ces hommes se renverraient la balle au moment de savoir lesquels d’entre eux auraient porté les coups de barre de fer.

Diallo n'a pas "reconnu sa participation" à l'agression

D'après des informations de RMC, c'est bien la piste d'une rivalité sportive qui serait au cœur de cet épineux dossier. Les enquêteurs cherchent à savoir si cette agression a été commise et commanditée sur fond de rivalité sportive ou privée. Selon plusieurs sources, Diallo a fait l’objet de la part des enquêteurs d’interceptions techniques, dont des écoutes téléphoniques, des investigations très poussées afin de démontrer que la jeune femme était en train d’essayer de monter avec des complices une nouvelle opération à l’encontre de Kheira Hamraoui.



Une source proche du dossier a précisé à l'AFP que Diallo n'avait pas "dit grand chose" devant les enquêteurs ce vendredi. Celle qui a quitté le PSG en fin de contrat "n'a pas reconnu sa participation (à l'agression, ndlr) avant de vite invoquer son droit au silence", a continué la source proche du dossier. Hamraoui, qui a vécu une saison 2021-2022 éprouvante, se retrouve poussée vers la sortie alors qu'elle demeure sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club de la capitale. "Aujourd'hui, même si Kheira est une joueuse du PSG, on a pris une décision qui n'est pas simple pour elle, ni pour nous : Kheira Hamraoui ne fait pas partie du projet sportif du Paris Saint-Germain et ça restera comme ça toute la saison", a indiqué Sabrina Delannoy, la directrice sportive adjointe de la section féminine du PSG, au micro de Canal +.