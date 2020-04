Adel Taarabt (Benfica) s'étonne lui-même dans son nouveau rôle

Reconverti avec succès au poste de milieu de terrain central, Adel Taarabt réussissait une excellente saison au Benfica Lisbonne quand la saison a été interrompue. Le joueur de 30 ans savoure cette maturité tardive, lui qui avait eu du mal à exprimer son potentiel dans la durée durant ses jeunes années. « Je n’ai fait de mal à personne, je suis le seul à être touché par le passé », a déclaré Adel Taarabt dans une interview diffusée sur Instagram.

Son nouveau rôle dans le cœur du jeu, l'ancien de Lens et de Tottenham le savoure pleinement. L'ex-milieu offensif flamboyant de Queens Park Rangers s'étonne d'ailleurs lui-même. « Je ne croyais pas que mon corps répondrait aux efforts exigés. Je ne sens pas que j’ai 30 ans. Le changement de mon style de jeu, le rôle qui m’est attribué sur le champ de jeu et surtout ma capacité à courir entre 12 et 13 km par match, je suis très surpris par mes performances », a reconnu l'international marocain.