Leeds United (D2 anglaise) a été condamné à verser une amende de 230 000 euros dans l'affaire d'espionnage impliquant Marcelo Bielsa. L'ancien entraîneur marseillais était notamment accusé d'avoir envoyé un homme observé l'entraînement à huis clos de Derby County, juste avant de les affronter.

Dans le cadre du communiqué de l'EFL Championship, le club anglais a tenu à faire amende honorable : "Nous nous excusons d’avoir agi d’une manière jugée culturellement inacceptable dans le sport anglais et nous voudrions remercier Shaun Harvey et l'EFL pour la manière dont ils ont mené leur enquête." Leeds, à la lutte pour la remontée dans l'élite, a de quoi être soulagé par cette décision qui ne prévoit pas de retrait de points au classement.

The EFL has finalised its investigations into the incident at Derby County’s training ground on Thursday 10 January.



Statement: https://t.co/H00zbbdce6#EFL pic.twitter.com/56jrPn40Kd