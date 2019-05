Le club a annoncé, mardi, que l’entraîneur argentin avait prolongé son contrat jusqu’à la fin de la saison prochaine.

Les Whites ont réalisé leur meilleure saison depuis leur relégation de Premier League en 2004, en finissant 3e de la D2 anglaise.

✍️ | #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season