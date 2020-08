Championship : Un derby londonien pour terminer

Pour la saison 2020-2021, il y aura sept clubs londoniens en Premier League. Si les six premiers sont déjà connus, le septième sera désigné à l'issue d'un derby organisé ce mardi à Wembley en finale des play-offs de Championship. Brentford et Fulham vont se disputer le dernier ticket pour l'élite du football anglais.

Ce derby sera particulier. Malgré l'énorme enjeu, une promotion dans le championnat le plus puissant du monde, cette finale sera jouée à huis clos. Il est difficile de désigner un favori dans ce duel. Et quand bien même, les derbys et les finales sont toujours des matchs particuliers. De ces deux équipes qui ont terminé la saison avec 81 points, une seule va toucher 200 millions d'euros et évoluer avec les clubs les plus riches du monde. C'est une habitude pour Fulham qui mise beaucoup sur une remontée immédiate un an après sa relégation, ça serait un petit miracle pour Brentford qui n'a plus joué dans l'élite du football anglais depuis 1947.

« Je pense que Fulham a peur de nous »



Cette saison, les Bees ont pourtant été plus proches de la promotion que les Cottagers. Avec plus de réussite en fin de saison, les hommes de Thomas Frank auraient déjà leur place en Premier League. Battus lors des deux derniers matchs, ils ont eu besoin de renverser Swansea en demi-finales pour avoir une dernière chance de monter (1-0, 3-1). Le trio d'attaque Saïd Benrahma, Ollie Watkins, Bryan Mbeumo sera particulièrement attendu. Ils ont marqué 57 buts à eux trois cette saison. Ce total a permis à Brentford de monter en puissance et de s'installer dans le top 6 depuis la 22eme journée et une victoire sur ... Fulham (1-0). Grâce à ce succès au match aller, confirmé durant la phase retour avec une victoire 2-0 à Craven Cottage, le club de l'ouest de Londres a la confiance avant cette finale. « Je pense que Fulham a peur de nous. On a gagné deux fois contre eux cette saison et ils n'ont pas marqué. Je pense que ce mardi soir sera magique. Je ne ressens pas de pression mais je pense qu'on est les favoris. C'est un club plus important mais on a bien joué contre eux. Je suis confiant parce qu'on a une meilleure équipe. » a déclaré Emiliano Marcondes au Daily Mail.

Brentford renverse Swansea et ira à Wembley !

Mitrovic, le leader de Fulham, est incertain



Sur ce dernier point, le Danois n'a peut-être pas tort. Si Brentford a pu miser sur une force collective, Fulham s'en est beaucoup remis à Aleksandar Mitrovic. Le Serbe a terminé meilleur marqueur du championnat avec 26 réalisations. Problème, il est incertain pour cette finale. Touché à la cuisse, l'attaquant a manqué la demi-finale contre Cardiff (0-2, 1-2). Cela n'a pas empêché son équipe de se qualifier, ni les hommes de Scott Parker de proposer un jeu séduisant tout au long de la saison. Dans le top 6 depuis l'automne, Fulham a l'expérience de ces grands rendez-vous. Un atout important mais pas forcément suffisant. Quoi qu'il arrive, ce match sera spécial et indécis. La seule certitude possible, c'est qu'il y aura un septième club londonien en Premier League l'an prochain.

Le superbe coup franc de Kebano