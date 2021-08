Championship, 24 équipes pour 3 lauréats !

Alors que la Ligue 1 par exemple, a fait le choix d'un championnat à dix-huit équipes, il est toujours bon de rappeler qu'en deuxième division anglaise, la Championship, vingt-quatre formations se disputent les deux tickets gagnants pour la Premier League. À l'image des autres divisions, les vingt-quatre équipes s'affrontent à deux reprises pour un total de 552 matchs, étalés entre septembre 2021 et mai 2022. Les deux premiers du classement sont directement promus en Premier League tandis que les quatre suivants se battent lors des barrages. Quant aux trois derniers, ils sont automatiquement relégués en League One. À l'aube de cette 120eme édition de la EFL (English Football League), il est nécessaire de rappeler l'identité des six équipes supplémentaires (reléguées de Premier League et promues de League One) s'ajoutant à la liste des dix-huit formations initiales. Cette saison, Norwich, Watford et Brendford ont rejoint l'élite anglaise engrangeant pour ce dernier petit club, près de 180 millions de livres sterling grâce aux droits télévisés.



Hull City pour la remontée



Cette année, la Championship accueille trois ex-pensionnaires de Premier League : Fulham, West Bromwich Albion et Sheffield United. Le premier, malgré un joli recrutement (Areola, Andersen, Adarabioyo, Maja) a passé la quasi-totalité de son exercice dans la zone de relégation, en partie à cause d'une attaque défectueuse (27 buts en 38 journées). Une nouvelle fois, les Cottagers font l'ascenseur et passeront donc leur prochaine année en deuxième division. West Brom accompagne Fulham cette saison en Championship, après avoir été relégué au soir de la 35eme journée de Premier League contre Arsenal (1-3). Pour Sheffield, présent au sein de l'élite depuis deux ans, la nouvelle est arrivée plus prématurément dans la saison puisque c'est au soir de la 32eme journée que la formation basée dans le Yorkshire a compris qu'elle ne pouvait plus prétendre au maintien.

En plus de ces trois noms, on retrouve des équipes connues en EFL comme Bournemouth, Blackburn, les Queens Park Rangers, Reading ou encore Stoke City. À ces clubs, on ajoute Hull City, Peterborough United et Blackpool FC qui ont respectivement terminé premier, deuxième et troisième de League One. Hull, équipe basée à Kingston Upon Hull tente depuis plusieurs années de remonter au sein de l'élite où elle a connu une année faste en 2013/2014 avec un maintien acquis facilement et surtout une finale de la FA Cup, lui permettant de participer à un barrage de Ligue Europa. Blackpool, après une saison passée en Premier League en 2010/2011, a connu de nombreux déboires jusqu'à en arriver en quatrième division anglaise.

Rooney ravi du retour des fans dans le stade :