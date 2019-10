Neymar Jr n'aura foulé que pendant quelques minutes la pelouse du stade de Singapour, où se dispute ce dimanche le match amical entre le Brésil et le Nigeria. De nouveau titulaire, après avoir joué 90 minutes contre le Sénégal (1-1) trois jours plus tôt, l'attaquant du Paris Saint-Germain est sorti sur blessure au bout de 12 minutes, laissant sa place et son rôle de n°10 à Philippe Coutinho.

C'est de la cuisse gauche dont souffre visiblement Neymar. Très rapidement, l'ancien joueur du Barça est allé se plaindre auprès du staff médical de la Seleçao avant de se résoudre à quitter le terrain, sans doute par prudence. Plutôt que de rejoindre le vestiaire pour se faire soigner, il est ensuite allé s'asseoir sur le banc et son visage ne trahissait pas une inquiétude extrême.

Gravement touché au pied à deux reprises ces dernières saisons, puis à la cheville avant la dernière Copa America, Neymar avait souffert de problèmes aux adducteurs à cette période de l'année. Sa dernière blessure à la cuisse remonte à janvier 2018, et elle lui avait fait manquer une semaine de compétition.

Neymar sera sans doute de retour à Paris lundi, et pourra se faire examiner par le staff médical de son club. Le PSG se déplace à Nice vendredi soir pour la reprise de la Ligue 1, avant deux rencontres importantes la semaine suivante: à Bruges, en Ligue des champions, compétition pour laquelle Neymar n'est plus suspendu ; puis le toujours très attendu choc contre l'OM le dimanche suivant.