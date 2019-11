Argentine - Brésil : Messi et Tite se sont chauffés

« La ferme ! » « Non, toi la ferme »

"Ta gueule !"

"Non, toi ta gueule !"

Ça a chauffé entre Tite et Messi ! 😮pic.twitter.com/fgymd6G2cB

— Foot 365 (@foot365) November 16, 2019

Ce match entre l'Argentine et un Brésil privé de Neymar, qui s'est déroulé en Arabie Saoudite vendredi,. Si l'Argentine l'a emporté grâce à l'unique réalisation de Messi sur penalty (converti en deux temps), la rencontre a été marquée par un incident entre le virtuose argentin et le sélectionneur brésilien Tite.Le technicien brésilien a relaté un échange vif, bref et violent avec la star du Barça depuis le bord du terrain. Le coach de la Seleçao a apostrophé l'arbitre du match pour exiger un carton jaune suite à une grosse faute du meneur argentin. Et ce dernier, agacé par la requête du Brésilien, lui a intimé « de la fermer » avec une gestuelle et des paroles très explicites. "J’étais en train de demander pourquoi Lionel Messi ne prenait pas jaune après une grosse faute,. », a raconté le sélectionneur « auriverde » en conférence de presse à Riyad.







Tite s'est aussi plaint de l'arbitrage du Néo-Zélandais Matthew Conger suite au pénalty litigieux obtenu et transformé par Messi après un contact avec Alex Sandro : « Félicitations à l’Argentine pour cette victoire dans le Superclasico mais ce genre de matchs nécessite un arbitre expérimenté. Jamais un arbitre anglais n’aurait sifflé. » Messi a confessé de son côté qu'il ne savait pas s’il y avait penalty sur l'action : « Pour être honnête, je ne sais pas, je tombe un peu par inertie, il y a un contact, mais je ne sais pas s’il y a faute, si elle est dans ou en dehors de la surface », a-t-il confié en zone mixte. Lundi, «La Pulga» et ses équipiers défieront l’Uruguay pour un match que l'on imagine tout aussi disputé sur et en dehors du pré...



Brésil-Argentine, une histoire de penalties