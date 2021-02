Depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, André-Pierre Gignac porte les Tigres. Alors qu'il était incertain pour le tournoi organisé au Qatar à cause d'une blessure à la hanche, voilà que l'attaquant français a qualifié son équipe pour la finale du rendez-vous planétaire. Lors de la demi-finale face à Palmeiras qui se jouait ce dimanche à l'Education City Stadium, l'ancien joueur de l'OM a marqué l'unique but de la rencontre (1-0). Peu avant l'heure de jeu, APG a transformé un pénalty obtenu par Carlos Gonzalez Espinol pour faire des Tigres le premier représentant de la CONCACAF qualifié pour la finale du Mondial des clubs. Avec cette réalisation, il confirme qu'il est l'atout offensif numéro 1 du club basé à Monterrey. Depuis le début de la Coupe du Monde des Clubs, l'attaquant de 35 ans a fait trembler les filets adverses à trois reprises. Il a marqué tous les buts de son club mais il est surtout le meilleur buteur de la compétition. Un statut qu'il va devoir assumer lors d'une finale de haut-niveau. Jeudi, toujours à Al Rayyan, le natif de Martigues sera le leader des Tigres au moment de défier le vainqueur de l'autre-demi finale qui opposera le Bayern Munich à Al Ahly ce lundi. Les Tigres de Gignac attentend le vainqueur du choc Bayern Munich - Al Ahly

Un peu plus de cinq ans après avoir quitté le championnat de France, André-Pierre Gignac est susceptible d'affronter Robert Lewandowski, Manuel Neuer et les champions du monde français Benjamin Pavard, Corentin Tolisso et Lucas Hernandez. Mais si l'international aux 36 sélections a déjà son billet pour la finale, ce n'est pas encore le cas des vainqueurs de la Ligue des Champions. Le club bavarois, qui a eu des difficultés à rallier le Qatar, va devoir écarter les égyptiens d'Al Ahly. Le club cairote a accédé au dernier carré du Mondial des clubs en venant à bout d'Al Duhail, la formation qui s'est classée cinquième (0-1). Hussein Elshahat avait marqué le seul but du match. Les champions d'Afrique peuvent aussi compter sur le coaching de Pitso Mosimane, le gardien Mohamed Elshenawy, le défenseur Badr Benoun ou l'attaquant Marwan Mohsen pour embêter les champions d'Allemagne. La lutte s'annonce acharnée entre deux des clubs les plus titrés du Monde pour accéder à la finale. Et obtenir le droit de défier l'inépuisable André-Pierre Gignac.