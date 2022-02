Al-Ahly ramène (encore) une médaille de bronze

Al-Ahly ne revient pas bredouille de la Coupe du Monde des clubs. A l'occasion de la petite finale de l'épreuve, l'équipe égyptienne a écrasé Al-Hilal (4-0), ce samedi à Abu Dhabi. Renforcée par les retours de finalistes de la CAN, la formation cairote a fait la différence par Ibrahim (8e, 17e), Abdelkader (40e) et El Sulya (64e). Coachée par Leonardo Jardim, la formation saoudienne a rapidement été réduite à neuf suite aux expulsions de Pereira (14e) et Kanno (28e).



✍️يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات … الأهلي يتقلد برونزية مونديال الأندية للعام الثاني على التوالي والثالثة في تاريخه 🥉🦅❤️ pic.twitter.com/1ngPLYcFwe

— ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 12, 2022

Al-Ahly monte sur la troisième marche du podium pour la seconde année consécutive et devient la première équipe à remporter trois fois la médaille de bronze. Pour rappel, l'or est revenu à Chelsea, vainqueur des Brésiliens de Palmeiras (2-1, a.p.).