En difficulté avec le PSG depuis plusieurs semaines, Lionel Messi se montre bien plus inspiré avec sa sélection argentine. Dès son retour à Bueinos Aires, La Pulga s’est distingué en marquant l’un des trois buts de la victoire de l’Albiceleste contre le Venezuela (3-0). C’était à la 82e minute de la partie pour le clôturer le festival des siens. Sur une passe de son coéquipier au club Angel Di Maria, il a contrôlé de la poitrine avant de conclure tranquillement dans les buts vides.



Cette réalisation de Messi est sa 81e en 159 capes avec les doubles champions du monde. C’est 27 unités de plus que Gabriel Batistuta, le deuxième meilleur buteur argentin. Ça en dit long sur son efficacité et l’impact qu’il a avec son pays. Nettement plus important donc que celui qu’il affiche en club, même s’il est aujourd’hui le meilleur passeur de la Ligue 1.

🏆 #Eliminatorias#DatoAlbiceleste 🇦🇷

¡Festeja la #Scaloneta 🚍! @Argentina alarga su invicto a 30 partidos, la mejor racha vigente en el fútbol de selecciones ⚽ pic.twitter.com/7ouEixZio7



— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 26, 2022

Di Maria a aussi brillé

Messi a brillé, mais il n’a pas été l’homme du match lors de cette rencontre comptant pour l’avant-dernière journée des qualifications. Cet honneur est revenu à Di Maria. En plus de son « assist » pour son partenaire, « El Fideo » a aussi marqué. A la 79e minute, et alors qu’il n’était sur le terrain que depuis neuf minutes, il avait permis aux siens de doubler la mise. Servi par Rodrigo De Paul, il s’était avancé vers le but pour ensuite lober avec brio le portier adverse. A noter que De Paul avait déjà été décisif sur le premier but inscrit par Nico Gonzalez (35e).



L’Argentine a donc fait le travail dans cette rencontre pourtant sans enjeu pour elle, vu qu’elle était déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. Les supporters qui ont pris place dans La Bombonera en ont eu pour leur argent. La prochaine sortie pour Messi et ses coéquipiers est prévue le 29 mars contre l’Équateur.