"Il est bien physiquement. C'est confirmé qu'il va jouer, on espère qu'il va bien", a déclaré M. Scaloni lors d'une conférence de presse au camp d'entraînement de l'Albiceleste dans le sud de Buenos Aires. Pour la presse argentine, il ne fait aucun doute que Messi, entré en jeu seulement à la 75e minute jeudi lors de la victoire en Uruguay (1-0), sera titulaire. Blessé à une cuisse et un genou avant cette fenêtre internationale, le sextuple Ballon d'or avait été préservé par son club et avait manqué les deux derniers matches du Paris SG. Concernant l'autre argentin du PSG arrivé claudiquant, Leandro Paredes, et l'attaquant de la Juventus Paulo Dybala touché contre l'Uruguay, l'entraîneur argentin a indiqué qu'ils devaient encore être "évalués" et qu'une décision serait prise "à la dernière minute" les concernant.

L'Argentine peut en cas de victoire et de résultats favorables assurer officiellement sa qualification pour le Qatar et rejoindre le Brésil qui a validé son billet jeudi en battant la Colombie (1-0). Ce match entre les deux seules nations toujours invaincues dans cette poule unique de qualifications est aussi la revanche attendue de la finale de la Copa America remportée en juillet par l'Argentine dans le mythique stade brésilien du Maracana à Rio (1-0). Le choc aller de ces qualifications n'avait pu aller à son terme et avait été suspendu après quelques minutes de jeu par les autorités sanitaires brésiliennes. Aucune décision de report ou de victoire sur tapis vert n'a encore été prise.

Lionel Scaloni s'attend à "un match très difficile" contre une équipe du Brésil "directe", la "plus verticale de ces derniers temps qui n'élabore plus autant" sa construction du jeu. "Ils récupèrent le ballon rapidement et sont impitoyables. Nous devrons être prudents", a-t-il ajouté. Le Brésil a remporté 11 de ses 12 rencontres et inscrit 27 buts pour 4 encaissés. Neymar est avec 7 buts le meilleur réalisateur de la Seleçao dans ces qualifications, Messi son compère du PSG en a inscrit 6 pour l'Argentine.

Le golazo de Di Maria :