Ce vendredi soir (20h00), les Pays-Bas tenteront de prendre leur revanche sur l'Argentine. Après leur affrontement conclu aux tirs au but en demi-finale de la Coupe du Monde 2014, les deux équipes se disputent le dernier carré de ce mondial 2022. Les Néerlandais réalisent une Coupe du Monde quasi-parfaite jusqu'à maintenant. Ils n'ont jamais été battus et seule l'Equateur a réussi à tenir en échec les Oranje. Une stabilité défensive impressionnante et une efficacité clinique devant le but font des Néerlandais une équipe très difficile à battre et l'Argentine aura du pain sur la planche ce vendredi. Battue par l'Arabie Saoudite lors de son entrée en lice, l'Albiceleste a réussi à se remettre à l'endroit et à remporter tous ses matchs suivants. En difficulté contre l'Australie, les Argentins avaient battu le Mexique et la Pologne sans la moindre difficulté.

Les compositions officielles

Le onze des Pays-Bas : Noppert – Timber, Van Dijk, Aké – Dumfries, De Roon, De Jong, Blind – Gakpo – Depay, Bergwijn.

Le onze de l'Argentine : Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna – De Paul, Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez.