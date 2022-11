C'est un match nul totalement fou qui a eu lieu entre le Cameroun et la Serbie ce lundi pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la poule G. Au stade Al-Janoub d'Al-Wakrah, les deux sélections ont fait match nul 3 buts partout au terme des 90 minutes et personne n'aurait pensé à un tel résultat, surtout au vu du fil de la rencontre. Car ce sont tout d'abord les Serbes qui sont apparus les plus en jambes avec une meilleure possession de balle et surtout un poteau pour Mitrovic dès la 10e minute. Mais finalement, ce sont bien les Lions indomptables qui ont ouvert le score grâce à Jean-Charles Castelletto avant la demi-heure de jeu. Seulement, la Serbie n'a jamais lâché et a retourné le Cameroun en deux minutes dans le temps additionnel de la première période. Pavlovic et Milinkovic-Savic ont offert l'avantage aux Aigles avant de rentrer aux vestiaires.

Le Cameroun accroche un nul dingue

Mais alors qu'on pensait le Cameroun perdu, ce constat s'est encore plus accentué lorsque Mitrovic a inscrit le troisième but des Serbes à la 53e minute. Avec deux réalisations d'avance, les Aigles étaient bien partis pour l'emporter. Seulement, le Cameroun a aussi connu un moment de folie avec deux buts inscrits coup sur coup par Aboubakar, auteur d'un lob d'exception, et Choupo-Moting, qui a su ramener sa sélection à égalité. La fin de match a été assez débridée, avec des occasions des deux côtés, mais aucun nouveau but n'a été inscrit et ce point du nul n'arrange personne.

Car avec seulement une unité pour chacun dans ce groupe G à seulement un match du terme, il va falloir cravacher. Et surtout attendre le résultat de Brésil-Suisse cette après-midi, qui pourrait être déterminant en vue de la dernière journée de la phase de groupes. Le Cameroun affrontera la Seleção, alors que les Aigles seront opposés à la Nati. Ça sera donc chaud en vue d'aller chercher une qualification pour les 8es de finale.