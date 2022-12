L'attaquant du Portugal Cristiano Ronaldo démarrera sur le banc le huitième de finale du Mondial-2022 contre la Suisse, mardi au Stade Lusail, selon la composition des équipes annoncée avant le match. Le quintuple Ballon d'or avait démarré les trois matches de poule avec le Portugal, inscrivant un but lors de la première journée contre le Ghana (3-2) qui avait fait de lui le premier joueur à marquer dans cinq éditions différentes du Mondial. Mais sa réaction courroucée lors de son remplacement contre la Corée du sud (1-2) à la 65e minute, n'avait pas été appréciée par le sélectionneur Fernandos Santos.

"Je ne sais rien de ce qui s'est passé sur le terrain, je l'ai juste vu se disputer avec un Coréen", avait d'abord déclaré Fernando Santos, lundi. "Mais j'ai vu les images et je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai vraiment pas du tout aimé. Ces histoires doivent se résoudre en interne et c'est ce qui a été fait. Point final sur ce problème", a-t-il ajouté. C'est l'attaquant de Benfica, Gonçalo Ramos qui est aligné en pointe, entouré de Joao Felix à gauche et Bruno Fernandes à droite.

Autre petite surprise, Raphaël Guerreiro a été préféré à Joao Cancelo au poste de latéral droit. Côté Suisse, Murat Yakin peut compter sur son gardien Yann Sommer et il a fait confiance au défenseur central de Newcastle, Fabian Schär. Le vainqueur de ce huitième de finale affrontera en quart le Maroc qui a créé la surprise en sortant l'Espagne aux tirs au but (0-0, 3-0), vendredi au Education City Stadium.

Composition des équipes :

Portugal : Costa - Dalot, Pepe (cap.), Dias, Guerreiro - B. Silva, William, Otavio - B. Fernandes, Ramos, Felix

Sélectionneur : Fernando Santos (POR)

Suisse : Sommer - E. Fernandes, Akanji, Schär, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Shaqiri (cap.), Sow, Vargas - Embolo

Sélectionneur : Murat Yakin (SUI)