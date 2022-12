Ce lundi soir, le Brésil et la Corée du Sud s'affrontent pour une place en quarts de finale de la coupe du Monde. Si les Brésiliens sont grandement favoris, les Sud-Coréens auront des atouts à faire valoir pour aller chercher une Seleçao battue par le Cameroun lors du troisième match de poule. Après un début de mondial parfait, les Auriverde ont été surpris par Vincent Aboubakar et son équipe. L'ancien joueur du FC Porto a ouvert le score à la 92ème minute de jeu. Si c'était une équipe brésilienne remaniée, il va falloir se remettre dans la compétition pour les titulaires contre une Corée du Sud vainqueur du Portugal. Heung-Min Son et ses coéquipiers ont réalisé une très belle performance pour aller chercher la qualification. Il va être intéressant de voir comment ils réagiront face à une telle équipe.

Les compositions du match

Le onze du Brésil : Alisson - Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo - Casemiro, Paqueta, Neymar - Raphinha, Richarlison, Vinicius.

Le onze de la Corée du Sud : Kim - Kim, Kim, Kim, Kim - Lee, Woo-Yong, Hwang - Son, Cho, Hwang.