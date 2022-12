L’histoire s’est répétée pour l’Allemagne. Et pas dans le sens qu’elle espérait. Comme lors de la précédente édition de la Coupe du Monde, la Nationalmannschaft a été éliminée dès la phase de groupes lors de ce Mondial au Qatar. Une grosse déception alors que la sélection de Thomas Müller & Co avait été titrée en 2014 avant d’atteindre la demi-finale de l’Euro deux ans plus tard. Il est donc temps pour l’Allemagne de se ressaisir, car dans moins de deux ans, elle organisera l’Euro 2024. Et à domicile, il ne faudra certainement pas se louper.

De ce fait, les échecs de cet automne se doivent d’être étudiés afin qu’ils ne soient pas reproduits outre-Rhin. À l’aéroport de Doha devant les journalistes, le président de la Fédération allemande Bernd Neuendorf a donné quelques indications sur la marche à suivre. Il souhaite notamment qu’une « analyse poussée » des performances de sa sélection soit menée, afin de mieux comprendre ce qui n’a pas fonctionné au Moyen-Orient. Bernd Neuendorf devrait notamment s’entretenir avec le sélectionneur Hansi Flick et le manager Oliver Bierhoff dans les prochaines semaines, selon L’Equipe. Les deux hommes forts de la Mannschaft ne semblent pas particulièrement en danger mais reste à savoir ce que conclura cette analyse complète.