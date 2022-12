Jour de conférence de presse pour l'Equipe de France. Après la qualification en quarts de finale suite à la victoire contre la Pologne (3-1), les Français ont eu droit à un jour de repos lundi lors duquel ils ont pu profiter de leurs proches, venus exprès pour l'occasion. Mais le travail a repris depuis hier, et cette après-midi, ce sont Adrien Rabiot et Ibrahima Konaté qui se sont essayés à l'exercice.

Le défenseur de Liverpool est notamment revenu sur son intégration sous le maillot des Bleus, lui qui compte seulement 5 sélections avec la France. "Je suis bien intégré. Le groupe accueille très bien les joueurs. Tant que ça se passe bien sur le terrain et en dehors, on ne peut qu'apprécier." a-t-il déclaré, avant de mettre en avant sa nette progression depuis son arrivée chez les Reds en 2021. "Le foot anglais m'a apporté une concentration plus importante. Une erreur se paie cash en Angleterre. Chaque équipe est dangereuse , il faut être concentré tous les week-ends."

L'Angleterre, un adversaire particulier pour Konaté

Il s'agit bien évidemment d'une affiche particulière pour le joueur en question, qui vit en Angleterre depuis plus d'un an maintenant. Ibrahima Konaté indique qu'il existe une rivalité entre Bleu et Three Lions depuis plusieurs années déjà. "Cette rivalité existe depuis bien longtemps, en U16 j'ai affronté l'Angleterre et c'était un match différent. Cette rivalité existe depuis la nuit des temps. Alexander-Arnold m'a envoyé un message en me disant 'à samedi mon frère' car je suis très proche de lui.", avant de reconnaitre que l'une des équipes favorites au titre Mondial est "une équipe avec des joueurs de Liverpool".