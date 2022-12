Depuis le début de la Coupe du Monde, les Bleus enchainent les belles performances, les séances d'entrainements et... les conférences de presse. Aujourd'hui, ce sont Adrien Rabiot et Ibrahima Konaté qui s'y collent, l'occasion d'avoir le ressenti de deux joueurs qui montrent pour l'instant de belles choses au Qatar. En tout cas, le milieu de terrain de la Juventus est lui rayonnant sur le terrain. Peut-être même encore plus que ce qu'on aurait imaginé de lui avant le départ à la Coupe du Monde.

A 27 ans, l'ancien parisien semble avoir enfin passé ce cap qu'on lui promettait depuis ses débuts au Parc des Princes. Sans doute au meilleur des moments pour les Bleus. Présent devant la presse aujourd'hui, le tricolore a été questionné sur cette forme étincelante, qu'il confirme lui-même. "Je traverse une très bonne période. Ça vient aussi avec le fait que j'ai grandi et muri, que mon football a grandi aussi. C'est la meilleure période de ma carrière. L'aspect physique est primordial. Pour que je puisse utiliser mon potentiel il faut que je sois bien physiquement. C'est ce que j'ai beaucoup travaillé depuis que je suis à la Juve." a indiqué le Bianconeri à trois jours d'un match crucial face à l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde.