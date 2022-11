Les hymnes avaient déjà été joués lorsque Bono a pris la décision de renoncer. "Je n'ai pas pu voir le match car j'étais hospitalisé", a-t-il raconté à la TV publique marocaine SNRT: "J'ai eu cette blessure lors du match contre la Croatie (0-0 mercredi), ils (l'encadrement) ont fait le maximum pour que je joue ce match" contre la Belgique. "J'ai pris des médicaments mais avant le début du match, j'ai ressenti un vertige. Et comme on ne voulait pas avoir un changement (en cours de jeu), on a pris la décision de me faire sortir et de faire jouer le match à mon ami (Munir), et Dieu merci tout s'est bien passé", a-t-il ajouté.

Au micro de beIN SPORTS, son sélectionneur Walid Regragui a confirmé l'incident : "Il a pris un coup contre la Croatie, il était incertain. On a essayé jusqu'au dernier moment, mais après l'échauffement, juste avant le match, il ne s'est pas bien senti et il a eu l'honnêteté de laisser sa place (...) à Munir qui a fait un super match aujourd'hui." Munir a gardé sa cage vierge, et la victoire permet aux Marocains de compter quatre points, et d'entrevoir la qualification pour les 8e de finale, qu'ils devront toutefois confirmer lors de leur dernier match de groupe contre le Canada dans quatre jours.