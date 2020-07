Du 21 novembre au 18 décembre 2022, tous les regards seront tournés vers le Qatar ! La FIFA a annoncé ce mercredi les dates de la phase finale la Coupe du Monde 2022. Pour cette première édition qui ne se disputera pas un été, rendez-vous le samedi 21 novembre 2022 à midi pour le match d'ouverture avec la sélection du Qatar du côté de l'Al Bayt Stadium. Le début d'une phase de poules qui se déroulera du 21 novembre au 2 décembre avec pas moins de 4 rencontres par jour : à 11h00, 14h00, 17h00 et 20h00 ! Les dernières rencontres de la phase de groupes (les 3ème matchs de chaque équipe) seront disputés à 16h00 et 20h00 avec deux matchs de chaque poule joués simultanément.

La phase éliminatoire débutera le 3 décembre, il n'y aura donc pas de repos entre la phase de poules et les 8èmes de finale. Il y aura deux 8èmes et deux quarts de finale par jour à 16h00 et 20h00. Les demi-finales auront elles lieu les 13 et 14 décembre à 20h00, le match pour la 3ème place le 17 décembre à 16h00 et la grande finale le dimanche 18 décembre à 16h00 au Lusail Stadium !

Découvrez l'Education City Stadium :