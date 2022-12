Après la large rotation opérée contre la Tunisie (défaite 1-0) en clôture du premier tour, le sélectionneur a remis la même formation que celle victorieuse 2-1 du Danemark au deuxième match, avec Antoine Griezmann en soutien des attaquants Ousmane Dembélé à droite, Kylian Mbappé à gauche, et Olivier Giroud en pointe. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot forme la paire avec Aurélien Tchouaméni, le seul joueur tricolore ayant débuté l'intégralité des rencontres disputées au Qatar. La défense est guidée par le vice-capitaine Raphaël Varane, associé dans l'axe à Dayot Upamecano et épaulé sur les côtés par Jules Koundé à droite et Theo Hernandez à gauche.

La Pologne, qualifiée en huitièmes de finale pour la première fois depuis 1986, se présente avec ses deux cadres vedettes, le gardien Wojciech Szczesny et l'avant-centre Robert Lewandowski. L'attaquant Arkadiusz Milik, joueur de l'OM prêté à la Juventus, est sur le banc des remplaçants, à l'inverse de Przemyslaw Frankowski, joueur de Lens titularisé par le sélectionneur Czeslaw Michniewicz.

France :

Lloris (cap.) - Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.

Sélectionneur: Didier Deschamps.

Pologne :

Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Krychowiak - Kaminski, Szymanski, Zielinski, Frankowski - Lewandowski (cap.).

Sélectionneur: Czeslaw Michniewicz.

Arbitre: Jesus Valenzuela (VEN).