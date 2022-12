La Croatie, vice-championne du monde en titre, a dû en passer par une séance de tirs au but pour venir à bout du Japon (3 tab à 1, 1-1 a.p.) lundi à Doha et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Les Japonais, sur la lancée de leurs succès inattendus contre l'Allemagne puis l'Espagne en phase de poules, avaient ouvert le score en fin de première mi-temps par Daizen Maeda mais Ivan Perisic a ramené les siens à hauteur (55e) avant que la qualification se joue aux tirs au but, lors de laquelle Dominik Livakovic a sorti trois tentatives japonaises. Les Croates affronteront vendredi pour une place en demi-finale le vainqueur du match entre le Brésil et la Corée du Sud, programmé dans la soirée (20h00).