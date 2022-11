Pour Garcia, Fati ou Koke, convoqués par le sélectionneur Luis Enrique malgré une forme disparate et un net manque de temps de jeu, ce match amical à Amman et les prochains jours seront décisifs pour être prêts lors du grand rendez-vous au Qatar (20 novembre-18 décembre). "On essaie de ne pas prendre de risques, mais au-delà de ça, il n'y aucun joueur qui soit à la limite", a balayé Luis Enrique vendredi lors de l'annonce de sa liste, interrogé sur l'état de forme de ses hommes... avant de nuancer ses propos.

"Il y a certains joueurs qui sortent de courtes périodes d'inactivité, mais cela ne m'inquiète pas. Il nous reste pratiquement deux semaines pour préparer la compétition, même si on a un match amical avant. Et je peux déjà vous dire que lors de ce match amical, je ferai jouer les joueurs qui ont besoin de minutes, ou qui ont besoin de jouer pour se remettre dans le rythme. Mais ce ne sera absolument pas un onze possible pour jouer le premier match (du Mondial, NDLR)", a-t-il expliqué.

Fati, le chemin de croix

On est loin de la situation d'autres équipes favorites, comme la France, minée par de multiples blessures. Mais le calibre des joueurs espagnols concernés fait tiquer. Ansu Fati, dont le nom a été prononcé en dernier vendredi dernier par le sélectionneur, a bien été retenu pour s'envoler vers le Qatar alors qu'il était la grande interrogation de la liste. Le prodige du FC Barcelone sort d'un tunnel de blessures qui l'ont éloigné de la sélection pendant deux ans : jeudi à Amman, il pourrait rejouer sous la tunique rouge 765 jours après sa dernière apparition, le 13 octobre 2020 contre l'Ukraine (défaite 1-0).

Entre sa fracture du ménisque interne du genou gauche en novembre 2020 et sa grave lésion musculaire à la cuisse gauche en novembre 2021 (pour laquelle il a décidé de ne pas se faire opérer), Fati a eu du mal à confirmer ses promesses initiales, et l'enthousiasme autour du jeune attaquant est quelque peu retombé. Convoqué avec la Roja en juin dernier, il n'avait pas disputé le moindre match. Et en septembre, il n'a même pas été convoqué, ce qui a alimenté les doutes, levés vendredi à l'annonce de son nom.

Eric Garcia et Koke, les revenants

La pépite blaugrana ne devrait pas être le seul Barcelonais à avoir du temps de jeu jeudi: Eric Garcia, qui sort d'une blessure (moins grave) à la hanche gauche le 29 octobre à Valence (succès 1-0), n'a plus rejoué depuis. Idem pour Koke, le capitaine de l'Atlético Madrid et co-capitaine de la Roja: touché à une cuisse lors de la victoire 1-0 à Bilbao le 15 octobre en Liga, il s'est démené pour arriver à temps à la Coupe du monde. "Beaucoup de choses me sont passées par la tête au moment de la blessure... D'abord, j'espérais que ce soit le moins grave possible pour aider mon équipe le plus vite possible. Puis je comptais les jours avant la date de la liste pour le Mondial. Heureusement, c'était une petite blessure. J'ai fait une très bonne préparation, j'ai fait des double voire des triple séances quotidiennes pour arriver à temps. Et par chance, je suis là", a soufflé le milieu aux 67 sélections lundi en conférence de presse.

Avec huit joueurs de moins de 23 ans et une moyenne d'âge de 25,6 ans, l'Espagne abordera aussi cet amical contre la Jordanie, non-qualifiée pour le Mondial, pour s'habituer aux conditions climatiques, et surtout pour accumuler des automatismes entre ces jeunes pépites qui, comme l'a résumé le défenseur Hugo Guillamón lundi, "ont envie de manger le monde".