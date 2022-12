Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni avait expliqué vendredi qu'il attendrait le dernier entraînement pour décider de la présence ou non de Di Maria parmi ses titulaires. Le joueur de la Juventus est finalement remplacé par Alejandro "Papu" Gomez, qui était titulaire lors de l'entrée ratée de l'Argentine dans la compétition face à l'Arabie Saoudite (défaite 2-1).

Le joueur de Séville évoluera en attaque aux côtés de Lionel Messi et du jeune Julian Alvarez, déjà titulaire et buteur contre la Pologne. En dehors du changement Gomez-Di Maria, l'équipe de Scaloni est identique à celle qui a battu la Pologne 2-0. Côté australien, l'un des doutes portait sur l'identité du latéral droit et le poste sera occupé par Milos Degenek.

Les compositions officielles :

Le onze de l'Argentine : Martinez - Molina, Otamendi, Romero, Acuna - Mac Allister, Fernandez, De Paul, Gomez - Messi, Alvarez.

Le onze de l'Australie : Ryan - Degenek, Souttar, Rowles, Behich - Leckie, Mooy, Irvine, Baccus, McGee - Duke.