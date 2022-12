Finaliste en 2018, les Bleus auront un avantage sur l'appréhension du match. Didier Deschamps l'a expliqué en conférence de presse.

Le dernier match opposant la France à l'Argentine était en 2018. Les Bleus s'étaient imposés 4-3 en huitième de finale du Mondial. Selon le sélectionneur, ce n'est pas du tout la même chose.

"Sept joueurs étaient présents en 2018 et qui sont là aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas la même équipe. Je ne vais pas comparer, ça ne sert à rien. C'était un huitième de finale. Mais les six matchs joués, avec des joueurs différents, des systèmes différents, ça nous sert. On a trois observateurs qui ont vu tous les matchs. Cela nous permet d'avoir des informations bien précises. L'Argentine peut faire quelque chose différent demain, mais nous aussi. Le Maroc, en demie, a commencé avec une défense à cinq. Elle ne l'avait pas fait avant. Il faut être prêt à toutes les situations".