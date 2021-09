La Seleçao a ainsi obtenu sa septième victoire en autant de rencontres lors des qualifications pour le Mondial-2022, avant de défier les Argentins dimanche, à Sao Paulo. Avec 17 buts marqués et seulement deux encaissés, les hommes de Tite signent le meilleur début de l'histoire du Brésil dans des qualifications pour un Mondial, passant devant la mythique Seleçao de Pelé, qui avait gagné ses six premières rencontres des éliminatoires avant de remporter son troisième titre suprême, en 1970.

L'équipe brésilienne était fortement remaniée, Tite ayant vu sa liste initiale amputée de neuf joueurs évoluant en Premier League, dont des cadres comme Alisson ou Thiago Silva, interdits par leurs clubs de jouer ces matches internationaux pour éviter une quarantaine au retour à cause de la pandémie de Covid-19.

Neymar en petite forme

Les vice-champions sud-américains se sont présentés à Santiago avec six changements par rapport à l'équipe qui a débuté la finale de la Copa America, avec notamment les titularisations du Lyonnais Bruno Guimaraes et du Madrilène Vinicius Junior. L'attaquant du Real occupait le couloir gauche, laissant Neymar jouer dans l'axe, aux côtés de Paqueta. Avec un seulement un match à son actif en ce début de saison avec le PSG, contre Reims, dimanche dernier, "Ney" semblait un peu court physiquement au Chili.

Sur une contre-attaque rondement menée par Gabigol, le numéro 10 parisien a trop ouvert son pied et a envoyé le ballon en tribunes (26e). Il s'était déjà montré maladroit deux minutes plus tôt, sur une frappe à l'entrée de la surface. Le Chili s'est montré plus à son avantage en première période et aurait pu ouvrir le score sans la double parade de Weverton sur un coup-franc de Vidal suivi d'une tête à bout portant de Vargas (30e). En voyant les siens dominés, Tite a effectué deux changements à la pause, faisant rentrer le néo-Marseillais Gerson à la place de Guimaraes et Everton Ribeiro pour remplacer Vinicius.

Grâce à un pressing plus efficace, la Seleçao a commencé à s'imposer et c'est justement Ribeiro qui a trouvé le chemin des filets. Neymar s'est retrouvé seul face à Bravo, le gardien chilien a repoussé sa frappe(64e), mais le milieu de Flamengo a bien suivi pour donner la victoire au Brésil. La Seleçao a fait une excellente opération sur le plan comptable malgré un match brouillon, mais devra se passer de Marquinhos pour le choc de dimanche contre l'Argentine, à cause d'un carton jaune reçu par le défenseur parisien en fin de match.