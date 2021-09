L'Argentine se maintient ainsi dans le sillage du Brésil, leader de la campagne de qualification. "Messi, tu peux être un Dieu, mais aujourd'hui à Caracas nous sommes athées", pouvait-on lire sur une banderole déployée dans le stade qui a ouvert ses portes sur décision des autorités à 30% de sa capacité, soit 6.000 spectateurs, en pleine pandémie de Covid-19. Messi et les siens ne se sont pas laissé pour autant impressionner. Lautaro Martinez à la 45e, Joaquin Correa à la 71e et Angel Correa à la 74e ont marqué les buts argentins au stade olympique de Caracas.

Yeferson Soteldo a sauvé l'honneur local en transformant un penalty dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps. Le Venezuela a joué à dix à partir de la 32e minute, après l'expulsion du défenseur cenral Luis Adrian Martinez pour un tacle glissé d'une grande dureté contre Messi.

Et l'Argentine a su exploiter la supériorité numérique. Juste avant la mi-temps, la domination argentine s'est illustrée par le but de Lautaro Martinez sur une passe de Giovani Lo Celso. Les changements dans l'équipe argentine, parmi laquelle figuraient les deux Correa, ont montré une formation pugnace durant la deuxième mi-temps. Joaquin Correa a inscrit après une excellente combinaison à laquelle ont participé Messi et Lautaro Martinez, consolidant ainsi l'avantage des visiteurs. Et puis ce fut le tour d'Angel Correa de marquer contre un Venezuela impuissant. L'Argentine a désormais 15 points en sept rencontres, tandis que le Brésil est en tête avec 18 points avant son match contre le Chili.