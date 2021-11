Ziyech répond enfin à Vahid Halilhodzic

Hakim Ziyech n’est plus convoqué en équipe nationale marocaine depuis plusieurs mois. Le milieu offensif de Chelsea s’est retrouvé à l’écart en raison d’un différend avec le sélectionneur en place, Vahid Halilhodzic. Ce dernier estime qu’il n’est pas digne de porter le maillot des Lions de l’Atlas à cause de ses incartades disciplinaires.

Ziyech est en paix avec sa conscience

Il y a quelques semaines, Ziyech s’était moqué sur les réseaux sociaux des déclarations tenues par le technicien franco-bosnien. Appelé à réagir de manière officielle à son bannissement, l’ex-joueur de l’Ajax a déclaré qu’il n'avait rien à se reprocher. « Non, je n’ai pas refusé de jouer, a-t-il assuré lors de l’émission Tiki Taka Touzani. Et je ne me suis jamais placé au-dessus du groupe. Je traite chaque joueur avec respect, et tous ceux qui me connaissent et ont travaillé avec moi le savent. »

Lorsqu’il lui est demandé ensuite si Halilhodzic est un menteur, Ziyech se contente de répondre : « Il a son point de vue, j'ai mon point de vue. La situation est telle qu’elle est moi, mais moi je sais ce qui s'est passé et c'est la chose la plus importante à mes yeux ». La dernière cape de Ziyech avec la sélection maghrébine remonte en juin dernier. Pour rappel, Ziyech avait déjà connu un contentieux avec Hervé Renard, le prédécesseur de Halilhodzic. Les deux hommes se sont réconciliés juste avant la Coupe du Monde en Russie.