Vieillissante, l'Uruguay peut-elle croire au titre ?

Nous y sommes presque. Après plus de quatre ans d’attente, le Mondial va enfin ouvrir ses portes avec cette édition 2022 au Qatar. Cet hiver, pas moins de 32 nations participeront au tournoi pour conquérir la planète, comme l’a fait l’Equipe de France en 2018. Parmi ces nations, l’Uruguay est considéré comme un outsider pour cette compétition. Malgré tout, les double-champions du monde ont à disposition une superbe génération, qui tentera forcément de reproduire les exploits réalisés en 1930 et 1950.

La qualification : Derrière le Brésil et l’Argentine, l’Uruguay est tout de même un grand d’Amérique du Sud

C’est une nation qui porte deux étoiles sur le maillot qui s’apprête à participer à la 14ème Coupe du Monde de son histoire. L’Uruguay, vainqueur du tout premier Mondial (1930), a inscrit son nom à l’encre indélébile dans le panthéon des pays de football. Cet hiver, la Céleste tentera de faire au moins aussi bien qu’en 2018, où elle s’est hissée jusqu’au quart de finale avant de sortir face au futur champion, la France. Pour ce qui est des qualifications, l’Uruguay n’est pas tombé dans le piège cette année. Troisième nation de la zone CONMEBOL, le pays situé entre le Brésil et l’Argentine a terminé à sa place du groupe de qualification, derrière la Seleçao et l’Albiceleste, mais devant l’Equateur pour valider son billet pour le voyage en Asie. Avec 8 victoires 4 nuls et 6 défaites face aux neuf autres pays sud-américains engagés dans cette phase de groupe, les hommes de Diego Alonso ont réalisé un beau parcours, et décroché leur place dans la compétition le 24 mars 2022. Le pays, qui reste sur trois superbes parcours en Coupe du Monde (demi en 2010, huitième en 2014, quart en 2018), espère bien se hisser encore un peu plus haut dans ce Mondial au Qatar qui s’annonce particulièrement spectaculaire.

L’équipe : Un petit pays pétri de talents !

A chaque Coupe du Monde, cette interrogation refait surface. Comment un pays comme l’Uruguay, qui compte seulement 3,5 millions d’habitants (sot quatre fois moins qu’en Ile-de-France !) peut-il générer autant de talents ? Cette année encore, la Celeste dispose de joueurs extraordinaires évoluant dans les meilleurs clubs d’Europe ! La tête d’affiche de cette sélection n’est autre que Federico Valverde. Le joueur du Real Madrid à qui il est impossible d’attribuer un poste tant son activité sur un terrain de football est intense. Celui que Toni Kroos (vainqueur de la Coupe du Monde) considère comme l’un des trois meilleurs joueurs de la planète cette saison sera également bien accompagnée.

En effet, à ses côtés il trouvera d’autres grands joueurs tel que Darwin Nunez, recrue phare de Liverpool cet été et 25 ème au classement du Ballon d’Or 2022 ! Diego Alonso mettra sûrement en place l’ancienne charnière mythique de l’Atletico Madrid composée de Diego Godin et Jose Maria Gimenez, puisque Araujo, défenseur du FC Barcelone, est inclus dans le groupe mais devrait être un peu juste pour débuter la compétition. Cela dit, des doutes existent encore quant aux présences des deux légendaires attaquants Luis Suarez et Edinson Cavani pour cette compétition. Malgré tout, le onze de l’Uruguay a fière allure, et peu sans nul doute causer des problèmes à n’importe quelle sélection cet hiver.

Le groupe : Un défi de taille pour une nation ambitieuse

L’Uruguay le sait, la Coupe du Monde est sans nul doute la compétition la plus disputée tant chaque pays rêve de soulever le fameux trophée doré. Dans ce contexte, il n’y a évidemment aucun match simple et la Celeste a été gâtée lors du tirage au sort puisqu’elle est tombée dans un groupe homogène mais accessible. Cet hiver, la sélection double-championne du monde débutera son Mondial par un choc contre le Portugal le 24 novembre. Une affiche aux parfums de revanche puisque lors de l’édition 2018, les Américains du Sud avaient éliminé la Seleção en huitième de finale (2-0). Après ce premier gros test, les Uruguayens enchaineront face à la Corée du Sud, l’une des six nations asiatiques qualifiées pour ce grand tournoi, le 27 novembre.

Enfin, pour clôturer sa phase de groupe, la Celeste terminera par un match face à un autre outsider, le Ghana, qui aura également une grande revanche à prendre le 2 décembre, puisque la nation africaine a toujours en travers le fameux quart de finale en 2010, match immense de l’Histoire de la Coupe du Monde, qui s’est terminé par la défaite du pays africain après un scénario invraisemblable et une héros Luis Suarez, toujours présent.