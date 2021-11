Un deuxième Mondial de suite pour Areola ?

[🎞️RESUME] 🏆🇬🇧 #CarabaoCup

Meslier reste avec les Espoirs

Illan Meslier, Alban Lafont, Paul Bernardoni, Benjamin Lecomte ou même la rumeur Walter Benitez... Tous semblaient en avance sur Alphonse Areola pour être rappelé en équipe de France, mais c'était oublier les préceptes immuables de Didier Deschamps. Le sélectionneur convoque à nouveau celui qui n'est que gardien remplaçant à West Ham, mais ça lui permet bien sûr de suivre sa sacro-sainte logique de groupe. L'ancien gardien du PSG n'avait plus figuré sur une feuille de match des Bleus depuis deux ans et le dernier rassemblement avant le Covid, qui date de novembre 2019 - quatrième gardien en mars 2021, il était resté hors du groupe lors des matchs.Peu s'en souviennent, mais c'est même lui qui avait participé aux deux premières rencontres dans la foulée de la conquête de la deuxième étoile, un enchaînement Allemagne - Pays-Bas en Ligue des nations (0-0 à l'extérieur, puis 2-1 au Stade de France).(2-0). Il y a bien peu de chances qu'il en connaisse une quatrième, à moins que le déplacement en Finlande soit sans enjeu, qu'il soit promu n°2 à la place de Benoît Costil - a priori n°3 derrière Hugo Lloris et Maignan, puisqu'il était présent lors de la dernière liste en remplacement de Steve Mandanda - et évidemment que Didier Deschamps décide de procéder éventuellement à une rotation.

Quoi qu'il en soit, il s'agira de ses 47eme et 48eme présences sur une feuille de match avec les Bleus. Le coach de l'équipe de France, droit dans ses bottes, assure que ce sont les performances d'Areola qui ont dicté son choix : "Il ne joue pas tous les matchs, mais il est performant lorsqu'il est aligné. Il n'a pas pris de but en quatre sorties et reste sur une très bonne performance en League Cup, contre Manchester City."



West Ham a effectivement réussi l'exploit de sortir les Citizens, quadruples tenants du titre. S'il n'a pas eu à briller lors des tirs au but, il a sorti plusieurs arrêts déterminants lors du temps réglementaire. Et lors du tour précédent, il s'était déjà montré très en vue devant Manchester United. En Ligue Europa, il n'avait pris aucun but en deux rencontres, avant d'être battu pour les deux premières fois jeudi à Genk (2-2). "Il a été performant avec nous, ça me semble logique de le rappeler. En début de saison, il n'avait pas eu de préparation normale." Didier Deschamps assure enfin que Illan Meslier (Leeds) est important pour les Espoirs et qu'il n'a donc pas tranché pour le n°2. Et pour le n°3 du Mondial ?