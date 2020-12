Ukraine : Shevchenko craint toujours les Bleus

Shevchenko.



Des matchs "difficiles" contre la France, estime Shevchenko



Éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 ! Voici notre groupe ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/NZSZWjUzDr

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 7, 2020

Le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 a livré son verdict et placé l'Ukraine au sein du groupe D en compagnie de la France, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine et du Kazakhstan. L'optimisme n'était pas forcément la première réaction du sélectionneur, Andreï"Nous sommes tombés dans un groupe très sérieux. Bien sûr, les matchs avec le champion du monde, l'équipe de France, seront difficiles. Nous connaissons sa puissance. L'équipe de Bosnie-Herzégovine peut être qualifiée de la plus forte parmi celles qui étaient dans le quatrième pot. Nous connaissons aussi la Finlande - nous avons joué contre cette équipe lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Les combats avec les Finlandais ont été difficiles. Maintenant, cette équipe continue de progresser. Le fait qu'elle se soit qualifiée pour l'Euro est la preuve de ses progrès. Le Kazakhstan ne peut pas non plus être réduit à néant. Beaucoup dépendra du calendrier", a-t-il commenté sur le site officiel de la Fédération ukrainienne.Le 7 octobre dernier lors d'un match amical au Stade de France, la France avait affronté l'Ukraine, privée alors de nombreux titulaires en raison des cas de coronavirus, pour un résultat net : une victoire 7 buts à 1 des Bleus.