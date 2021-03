Ukraine : Shevchenko conseille Dembélé

Andreï Shevchenko aura un visage différent de celui affiché le 7 octobre dernier en amical, avec une défaite large subie (7-1) et de nombreux forfaits pour cause de covid-19. Cette fois, Olexandr Zintchenko, le milieu offensif de Manchester City, le gardien et capitaine Andreï Piatov et l'attaquant Junior Moraes (Chakhtior Donetsk), seront présents, a indiqué le sélectionneur, ce mardi en conférence de presse.

Shevchenko estime que Dembélé doit être plus patient pour conclure

. La sélection dirigée par le légendaireIl a également exprimé son opinion sur le retour d'Ousmane Dembélé en sélection tricolore. L'élément du Barça n'avait plus été appelé depuis novembre 2018. Buteur dimanche sur la pelouse de la Real Sociedad lors du succès éclatant des Blaugrana (1-6), le joueur de 23 ans doit encore se montrer patient afin de s'améliorer dans la finition selon, qui a été dans la même ligne que celle de Didier Deschamps : "a analysé le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'AC Milan (175 réalisations). L'Ukraine ne pourra pas compter sur Tsigankov, Stepanenko, Bessiedine (blessures) ainsi que sur Korniyenko, Dovbik et Kharatine, touchés par la Covid-19.