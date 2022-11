Tunisie : Une première liste de 16 joueurs

Les 16 Aigles de Carthage présélectionnés :

Gardiens de but : Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Bechir Ben Said (US Monastir), Mouez Hassen (Club Africain), Aymen Mathlouthi (Etoile du Sahel)

Défenseurs : Yassine Meriah (Espérance Tunis), Bilel Ifa (Kuwait SC, Koweït), Nader Ghandri (Club Africain), Ali Maaloul (Al-Ahly, Egypte)

Milieux de terrain : Ghaylane Chaalali (Espérance Tunis), Ferjani Sassi (Al-Duhail, Qatar), Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance Tunis), Saad Bguir (Abah, Arabie Saoudite).

Attaquants : Youssef Msakni (Al-Arabi, Qatar), Naïm Sliti (Ettifaq, Arabie Saoudite), Seifeddine Jaziri (Zamalek, Egypte), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC, Koweït).

Basés en Afrique ou dans le Golfe persique, ces 16 joueurs entrent ce dimanche en stage à Dammam, en Arabie Saoudite, jusqu'au 13 novembre. La liste finale pour la Coupe du monde sera dévoilée le 14 novembre, date à laquelle tous les sélectionnables basés en Europe en auront terminé avec leurs championnats respectifs.