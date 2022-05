Tunisie : Syam Ben Youssef y croit encore

Parti cet hiver se relancer en Bulgarie, Syam Ben Youssef s'est imposé comme le patron de la défense du Beroe Stara Zagora, qui s'est qualifié pour le tour préliminaire de Ligue Europa Conférence. En fin de contrat au 30 juin mais susceptible de prolonger, l'international tunisien de 33 ans a accordé un entretien en forme de bilan au média bulgare Gong. « J'ai aidé l'équipe autant que possible par mes performances et mon expérience, et elle m'a aidé à me remettre au football. Je n'avais pas joué depuis six mois, et maintenant je suis de nouveau en forme », a estimé l'ancien Caennais, avant d'évoquer sa carrière internationale, arrêtée depuis mars 2019 sur un bilan de 48 sélections et deux buts marqués.

« J’ai encore quelque chose à apporter »

« Je pense avoir encore quelque chose à apporter à la Tunisie. Je peux être utile à l’équipe avec ma mentalité et mon expérience, à la fois sur le terrain et en dehors », a poursuivi Syam Ben Youssef, qui pourrait représenter un recours d'expérience pour le staff. « Ce serait un plaisir et un honneur de représenter à nouveau mon pays à la Coupe du monde. Je travaille tous les jours pour cela. Je garde un excellent souvenir de l'équipe nationale, cela n'a pas toujours été facile, mais je n'en garde que du bon. Je souhaite le meilleur à l'équipe nationale tunisienne pour l'avenir. » La liste du sélectionneur Jalal Kadiri pour les échéances du mois de juin est attendue ce jeudi.