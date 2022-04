On ne change pas un staff qui gagne. Le président de la Fédération tunisienne de football, Wadi Jarii, a confirmé lundi le maintien en poste du trio composé du sélectionneur Jalel Kadri et de ses adjoints, les anciens de 2004 Selim Benachour et Ali Boumnijel. Les trois hommes seront chargés de conduire les Aigles de Carthage en éliminatoires de la CAN 2023 puis au Mondial 2022, pendant lequel ils auront pour adversaires la France, le Danemark et le vainqueur d'un barrage intercontinental (Pérou, Australie ou Emirats arabes unis). Le dirigeant a par ailleurs indiqué que la Tunisie était à la recherche d'adversaires européens pour des matchs amicaux de préparation à la Coupe du monde.