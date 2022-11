Tunisie - France : vers une absence de Mbappé à cause d'une petite inquiétude ?

L'équipe de France va jouer son dernier match de la phase de groupes pour la Coupe du monde 2022 ce mercredi après-midi face à la Tunisie et les Bleus de Didier Deschamps veulent enregistrer un troisième succès en trois matchs. Face à des Aigles de Carthage qui auront à coeur de réaliser un exploit, les champions du monde en titre devront se montrer sérieux, surtout que Didier Deschamps va faire tourner et que l'équipe devrait fortement changer au coup d'envoi. Mais alors qu'on pensait que Kylian Mbappé serait titulaire, il se pourrait bien que le co-meilleur buteur de la compétition (3 buts) ne soit pas sur le terrain aujourd'hui.

Mbappé absent ?

Car il s'avère, d'après des informations dévoilées par RMC Sport, que l'attaquant du Paris Saint-Germain et des Bleus souffre d'une gêne à la cheville. Cette dernière était encore strappée à l'entraînement hier et Mbappé pourrait donc être mis sur le banc aujourd'hui. Il semble déjà certain qu'il ne jouera pas 90 minutes, mais il pourrait entrer lors de la rencontre, lui qui veut bien sûr soigner ses statistiques. Dans le cas où il ne serait pas aligné au coup d'envoi, Mbappé serait remplacé par Randal Kolo Muani.

L'attaquant de l'Eintracht Francfort s'offrirait ses premières minutes en Coupe du monde et il pourrait même ouvrir son compteur dans la compétition. Il reste encore quelques heures avant le match et il faudra donc suivre de près les informations sur le onze de départ de Didier Deschamps.