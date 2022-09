🎙️ Début du point presse avant #SMCQRM avec Syam Ben Youssef puis Olivier Echouafni ⤵️ pic.twitter.com/8F2js4k3Py

— Quevilly-Rouen Métropole 🔴🟡 (@QRM) September 29, 2022

"S’ils ont besoin de moi, je serai là"

après un passage à Beroe Stara Zagora, en Bulgarie,n'a pas fait une croix sur sa carrière internationale avec la Tunisie. Présent en conférence de presse ce jeudi à la veille d'un derby de Ligue 2 contre Caen, son ancien club, le défenseur central aux 48 sélections "A" n'a pas coupé à une question au sujet des Aigles de Carthage.. D’abord, je veux me concentrer sur moi », a déclaré ce jeudi l'ex-vainqueur de la Ligue des Champions africaine avec l'Espérance de Tunis. Passé ensuite par la Roumanie (Cluj et Astra Giurgiu), la Turquie (Kasimpasa et Denizlispor) et l'Angleterre (Leyton Orient), le joueur de 33 ans, jouant face à l’Angleterre et à la Belgique en phase de poules. Sa dernière apparition sous le maillot des Aigles de Carthage remonte au 26 mars 2019 lors d'un amical face à l'Algérie à Blida, perdu par la plus petite des marges par la Tunisie (1-0).