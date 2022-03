Slimani éteint un Cameroun bien timoré

Quelques semaines seulement après une Coupe d’Afrique des Nations catastrophique pour elle, l’Algérie a signé vendredi une victoire capitale et historique au Cameroun (0-1), dans le cadre des barrages pour la Coupe du monde 2022. Vainqueurs du match aller grâce à l’unique but d’Islam Slimani, les Fennecs ont fait tomber une sélection camerounaise qui n’avait plus perdu chez elle depuis 1999. C’est aussi la première victoire de l’Algérie sur les Lions Indomptables en match officiel. Le match retour à Blida promet de sacrées émotions.

Le cataclysme et l’élimination dès le premier tour de la dernière CAN ont été oubliés d’un coup d’un seul au coup de sifflet final de ce barrage aller au Mondial 2022. Alors que le Cameroun chambrait la veille encore son adversaire du jour, ce dernier a mieux entamé le match. La première période a d’ailleurs été assez largement à l’avantage de Fennecs qui sont passés tout près de l’ouverture du score sur un duel manqué par Islam Slimani face à André Onana (13e). En feu, l’attaquant algérien ne s’est pas découragé pour autant et a finalement ouvert la marque sur une tête décisive claquée sous la barre adverse (0-1, 40e). De quoi rejoindre les vestiaires avec un précieux but d’avance.

Réaction stérile

Incapables de tirer une seule fois au but lors du premier acte, les locaux ont cependant fini par réagir dès la reprise. Cette fois dominateurs, les hommes de Rigobert Song ont monopolisé le ballon durant la majeure partie de la seconde période, sans pour autant parvenir à en profiter. Manque de réalisme criant dans le dernier geste, et incapacité à disloquer une défense algérienne aussi volontaire que vaillante. Leandre Tawamba (61) et Karl Toko Ekambi (85e) auraient pu trouver le chemin des filets, mais là encore, la précision ou la volonté de faire mal n’étaient pas suffisantes.

Défaits chez eux, les Camerounais sont désormais au pied du mur. Mardi 29 mars (21h30), ils devront faire (au minimum) ce que l’Algérie a réussi ce vendredi, pour croire encore en une qualification au prochain Mondial. Pour l’heure, ce sont bien les Fennecs qui ont toutes les cartes en main pour participer à la Coupe du monde. Grâce à leur victoire et à un but à l’extérieur qui vaut double, les hommes de Djamel Belmadi touche du doigt leur objectif. À eux de ne pas le laisser filer.