Serbie-Portugal, l'arbitre plaide coupable

Pas sûr que cela suffise. Quelques minutes après sa grosse bévue et ce but de la victoire refusé au Portugal face à la Serbie (2-2), l'arbitre de la rencontre a présenté ses plus plates excuses à Fernando Santos. L'entraîneur portugais l'a confirmé en conférence de presse. Mais le mal était fait. Cristiano Ronaldo et ses partenaires ne décolèrent pas.

Une fois le coup de sifflet final de ce match des qualifications pour la Coupe du monde 2022, Danny Makkelie est allé regarder les images. Privé d'assistance de la VAR, comme tous ses collègues à ce stade de la compétition, le Néerlandais a vite compris qu'il avait refusé un but tout à fait valable à Cristiano Ronaldo. Il est donc allé voir Fernando Santos pour faire son mea culpa.

Un arbitre gêné

"L'arbitre s'est excusé en venant me voir dans le vestiaire, a confié le technicien portugais devant la presse. Il m'a dit qu'il était gêné. Sur le terrain, il m'avait déjà dit qu'il allait voir les images et que s'il s'était trompé, il viendrait s'excuser. Et cela a été le cas." Fernando Santos n'a pas voulu enfoncer davantage Monsieur Makkelie, mais les deux points perdus ce samedi par le Portugal n'en manqueront pas moins aux partenaires d'Anthony Lopes à l'heure du décompte final.