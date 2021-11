Sénégal : Première pour Pape Gueye

Déjà qualifié pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Sénégal sort néanmoins la grosse armada pour les deux dernières journées. Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal convoque tous ses cadres. D'Edouard Mendy à Sadio Mané en passant par Cheikhou Kouyate, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye ou encore Ismaïla Sarr. Convoqués pour la première fois le mois dernier, Bamba Dieng et Bouna Sarr sont encore là. Et ce sera une première pour le milieu de l'Olympique de Marseille Pape Gueye. L'ancien international U19 français a dit oui au Sénégal il y a quelques jours.







Les Lions affrontent le Togo le 11 novembre à Lomé avant de recevoir le Congo le 14 novembre a Thiès pour clôturer cette phase de poules des éliminatoires. Le Sénégal compte 12 points dans son groupe, soit 4 victoires en autant de matchs et a déjà composté son ticket pour les barrages de mars 2022.