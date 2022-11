Sénégal - Pays-Bas : les compositions officielles du choc

Le premier gros choc de la Coupe du monde 2022 va avoir lieu ce lundi soir. Ainsi, le Sénégal et les Pays-Bas ont rendez-vous au Al Thumama Stadium de Doha pour un match qui sent bon le spectacle et le beau football. Les Lions de la Teranga, champions d'Afrique en titre depuis janvier dernier et leur succès en finale face à l'Egypte, vont affronter des Orange en quête de rachat après avoir manqué le Mondial en 2018 en Russie. Les joueurs de Louis Van Gaal font partie des outsiders sérieux de cette compétition et ils doivent débuter avec un succès.

Seulement, et bien que le Sénégal soit handicapé par l'absence pour toute la compétition de sa star Sadio Mané, la sélection africaine ne part pas du tout battue d'avance et cela promet. Car les deux nations sont données favorites du groupe A et ce match devrait être explosif. Après le succès de l'Equateur face au Qatar, un match nul n'arrangerait personne et il va donc falloir l'emporter d'un côté comme de l'autre. Découvrez sans plus tarder les compositions officielles du match ci-dessous.

Les compositions officielles

Le onze du Sénégal : E.Mendy; Sabaly, Cissé, Koulibaly, Diallo; Kouyate, N.Mendy, Gueye; I.Sarr, Dia, Diatta.

Le onze des Pays-Bas : Noppert - Blind, Aké, Van Dijk, De Ligt, Dumfries - Berghuis, Gakpo, De Jong - Bergwijn, Janssen.