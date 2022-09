Scaloni va prolonger avec l'Argentine

Lionel Messi traverse assurément sa plus belle période sous le maillot de l'Argentine. Une parenthèse enchantée dans le crépuscule de la carrière du septuple Ballon d'Or, qui avait tout gagné en club mais courait encore après les honneurs en sélection. Champion d'Amérique du Sud il y a plus d'un an, Messi semble particulièrement inspiré sous la tutelle de Lionel Scaloni. Et ce beau chapitre devrait se poursuivre encore quelques années, à moins que le numéro 10 ne stoppe sa carrière après le Mondial.

Scaloni va prolonger

Lionel Scaloni devrait en effet prolonger son contrat avec la Fédération pour continuer son aventure sur le banc de la sélection argentine. Le président de l'instance, Claudio Tapia, l'a annoncé sur son compte Twitter, dans le prolongement d'une nouvelle victoire de l'Albiceleste, cette nuit, en match amical, contre la Jamaïque (3-0) - un match où Messi y est allé de son doublé.

Scaloni, 44 ans, avait débuté son mandat en 2018, entamant un travail de reconstruction qui a permis à l'équipe d'Argentine de redorer son blason. Outre son sacre en Copa América, la bande à Messi a trouvé un système rigoureux en s'appuyant sur une cohésion de groupe qui lui a permis de réaliser une série de 35 matchs dans le moindre revers - série toujours en cours.