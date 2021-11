Sacrée championne d'Europe l'été dernier, l'Italie est descendue de son petit nuage. L'Euro est loin. Mais la Coupe du Monde l'est aussi. Tenue en échec par l'Irlande du Nord (0-0), l'équipe de Roberto Mancini a terminé à la seconde place de son groupe derrière la Suisse. Un classement qui la contraint désormais à se projeter sur les barrages pour gagner sa place au Qatar, laissant ainsi apparaître le spectre de la catastrophe de 2018, lorsque la Nazionale avait échoué à se qualifier pour le Mondial en Russie. Selon Arrigo Sacchi, cette situation découle d'une certaine suffisance.

"Certains s'imaginaient déjà avoir atteint la gloire"

Sans concession, l'ancien entraîneur emblématique de l'AC Milan a pointé du doigt l'attitude des hommes de Mancini. "Je pense que certains s'imaginaient déjà avoir atteint la gloire, a tonné Sacchi dans des propos accordés à La Gazzetta dello Sport. Mais la gloire, il faut la conquérir jour après jour, avec le travail et la fatigue. On a perdu en route la générosité, l'envie de faire des efforts pour son coéquipier. D'un point de vue psychologique, nous étions cuits. La conséquence, une perte d'enthousiasme et, peut-être, d'optimisme. Le succès a déchargé les batteries".