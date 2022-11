Ruben Neves rassure sur l'état de forme de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo vit des moments très difficiles avec son club de Manchester United, qu'il pourrait bien quitter après la Coupe du Monde. Le quintuple Ballon d'Or n'a joué que dix matchs de championnat cette saison pour un but. En Europa League, il a joué les six matchs de la phase de groupes et y a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Cependant, au moment de la trêve internationale, Cristiano Ronaldo a réalisé une interview choc dans laquelle il a été très dur avec son club ainsi que son entraîneur, le mettant dans une position délicate. Il a estimé ne pas avoir été respecté lors de la pré-saison alors qu'il avait perdu l'un de ses enfants et que le second était malade. Désormais libéré de ses chaînes, le Portugais va désormais participer à la Coupe du Monde avec le Portugal. Même s'il aimerait que les médias arrêtent de parler de lui pour de l'extra sportif, son coéquipier au milieu de terrain Ruben Neves a été interrogé sur l'état de forme de son leader. Voici sa réponse.

"De ce que je vois à l'entraînement, il est dans une forme spectaculaire qui ne donne lieu à aucune préoccupation. Nous savons que nous devons travailler collectivement pour que les individualités fonctionnent. Et il en va de même pour Cristiano Ronaldo. Si nous sommes bien, il sera phénoménal. Il n'y a aucune polémique dans le vestiaire. Il est d'ailleurs impossible qu'il y en ait une qui, selon nous, n'existe pas."

Le Portugal tentera de rejoindre les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en sortant du groupe H composé du Ghana, de l'Uruguay et de la Corée du Sud. Les Lusitaniens rentreront en lice ce jeudi à 17h00.