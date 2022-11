"Reprendre le dessus, toujours", dit Guy Stéphan

Lorsqu'on l'invite à regarder dans le rétroviseur après 35 ans d'une riche carrière, le sélectionneur adjoint des Bleus parle au présent : "Je n'ai pas envie que ça s'arrête. Il n'y a aucune lassitude parce que j'ai encore faim, parce que j'aime mon métier, parce que je suis passionné. C'est pour ça que je suis là", assure-t-il dans un entretien accordé à l'AFP avant le Mondial. Au Qatar, Guy Stéphan vise un cinquième trophée avec l'équipe de France, après l'Euro-2000 et la Coupe des Confédérations 2001 comme adjoint de Roger Lemerre puis le Mondial-2018 et la Ligue des nations 2021 avec Didier Deschamps.

L'itinéraire du natif de Ploumilliau (Côtes-d'Armor) ne laissait pas présager une telle carrière. "Pour mes parents, footballeur, ce n'était pas un métier", raconte Stéphan, qui a longtemps mené de front ballon rond à Guingamp et études d'éducation physique et sportive à Dinard avant de lancer sa carrière en professionnel à Rennes en 1980, puis au Havre, à Orléans et à Caen, en deuxième division.

"Le trou noir"

Mais alors qu'il rêve de l'élite, sa carrière bascule le 24 juillet 1986 lorsqu'il croise, impuissant, une voiture arrivant à contresens dans un virage. "Je revois encore ce virage, cette voiture que je ne peux pas éviter. Et puis après, le trou noir. Je suis resté dans le coma une heure ou deux, je pense", se remémore l'ancien milieu de terrain offensif. Les dommages sont sérieux: fractures aux jambes, au coude, à la mâchoire, traumatisme crânien. Guy Stéphan a 30 ans. Très vite, il comprend qu'il ne pourra plus jamais retrouver son niveau de jeu. "Mais on replonge vite" vers le ballon, assure-t-il. La reconstruction passe d'emblée par le début d'une carrière d'entraîneur, à Caen où il prend rapidement les commandes des équipes réserves, tout en continuant à s'entraîner avec le groupe pro.

"J'ai toujours eu cette vocation d'enseignant. Ce schéma de carrière était bien en place, il est arrivé beaucoup plus tôt que prévu", relate-t-il. L'accident fait de Guy Stéphan un rescapé qui se refuse, dès lors, à tout ressentiment, tout regret dans ses futures expériences. "On voit forcément la vie différemment après", reconnaît le Breton, 36 ans après le drame. "De manière générale, je me rappelle beaucoup plus des roses que des épines. Car quand tu es en difficulté, tu reprends le dessus, toujours". Les roses ? La découverte rapide de la D2 comme entraîneur principal, à Montceau puis Annecy, et les titres internationaux aux côtés de Roger Lemerre, en 2000 et 2001. Les épines ? Des expériences mitigées à Lyon et Bordeaux, en D1, où il ne reste que quelques mois aux commandes avant d'être évincé.

Expérience

"C'est peut-être arrivé un peu tôt pour moi. Je me dis simplement que c'est la vie", pointe-t-il sans rancoeur. Sa dernière expérience de N.1, avec le Sénégal entre 2003 et 2005, est similaire: un limogeage malgré un bilan favorable avec seulement deux défaites. "Là aussi, il manque un petit +chouïa+. Mais tous ces trucs qui n'arrivent pas, ces petits détails, ça m'a servi pour la suite, avec Didier, où l'on a bien vu que la victoire, c'était souvent une affaire de millimètres", positive le technicien. Entre succès et échecs, Stéphan finit par se construire une sacrée expérience, remarquée par plusieurs grands noms, de Domenech (Lyon) à Tigana (Lyon, Besiktas), d'Aimé Jacquet à Lemerre, de Pierre Mankowski (Caen) à Deschamps.

De l'Euro-2000, où il le découvre comme joueur, au sacre de Moscou dix-huit ans plus tard, en passant par Canal+, où ils se retrouvent comme consultant en 2008, Stéphan lie son destin à celui de "DD", à Marseille (2009-2012) puis chez les Bleus, depuis 2012. De l'OM, "ce volcan", Deschamps sort "un peu touché", reconnaît Stéphan. Et lui ? "J'en sors meilleur, je pense. Meilleur dans l'approche, dans l'échange, dans l'appréhension des matches. Et la complicité, elle devient beaucoup plus forte". Au point de s'imposer aux côtés du Basque pendant dix ans de plus, et d'accepter durablement ce rôle de numéro deux. Définitivement ? "Numéro un ailleurs, ça pourrait être autre chose, mais ce que je vis, ça me va bien", répond le Breton. "Je fais mon métier en étant l'adjoint du sélectionneur de l'équipe de France championne du monde ! Je suis dans le +top niveau+. Je ne peux pas espérer mieux."