Quelle défense (à trois) pour les Bleus ?

Les forfaits combinés de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, pour les deux matchs des Bleus à venir, installeront paradoxalement encore un peu plus l'idée d'une défense à trois dans l'esprit de Didier Deschamps. Alors que le nouveau système en 3-5-2 a donné entière satisfaction, d'abord face à la Finlande au mois de septembre (2-0) puis surtout lors du Final Four de Ligue des nations en octobre (3-2 contre la Belgique, puis 2-1 devant l'Espagne), il y a peu de chance que le sélectionneur décide de revenir à une arrière-garde à quatre défenseurs, d'autant plus si les joueurs présents apportent moins de garanties. Mais alors, avec qui ?semble déjà un premier partant à peu près certain, dans l'axe droit.En effet, c'est lui qui a assuré les deux matchs du Final Four à cette place. Après un premier passage compliqué à l'Euro, puis surtout au sortir de son expulsion étrange lors de France - Bosnie (1-1 en septembre, à Strasbourg), le joueur de Séville a su se remettre très rapidement dans le droit chemin, avec toute l'intelligence qui le caractérise. Sur les deux autres postes,etparaissent les plus indiqués pour lui être associés. Le latéral du Bayern est ainsi le seul à avoir occupé la place dans l'axe gauche lorsqu'elle n'était pas pour Presnel Kimpembe, en l'occurrence face à la Belgique. Quant à son coéquipier Upamecano, c'est lui qui a remplacé Raphaël Varane lorsque ses ennuis physiques ont commencé, juste avant la mi-temps contre l'Espagne.Le dernier à avoir réellement pris place dans ce trident défensif se nomme, titulaire dans l'axe droit face à la Finlande. Mais Koundé était alors suspendu, et le nouveau joueur de West Ham n'aurait probablement pas été rappelé si Raphaël Varane avait été disponible. Enfin,s'apparente en toute logique à un cinquième choix, puisque c'est ainsi qu'il a été convoqué après-coup lorsque Presnel Kimpembe a dû déclarer forfait à son tour, au lendemain de Leipzig - PSG en Ligue des champions (2-2).etpeuvent bien sûr postuler également, mais l'avenir continue normalement de les installer sur un rôle de piston au milieu de terrain.