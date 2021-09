Queiroz nommé sélectionneur de l’Égypte (officiel)

Les choses n'ont pas traîné en Égypte. Moins de 48 heures après le limogeage d'Hossam El-Badry, la Fédération a annoncé la nomination de Carlos Queiroz au poste de sélectionneur. Le technicien portugais sera assisté par Diaa El-Sayed, Mohamed Shawky et le légendaire Essam El-Hadary, qui occupera les fonctions d'entraîneur des gardiens. Passé par Manchester United comme adjoint de Sir Alex Ferguson puis par les bancs de sélections telles que le Portugal, l'Iran et la Colombie, Queiroz (68 ans) va exercer pour la deuxième fois sur le continent africain après son passage en Afrique du Sud entre 2000 et 2002.

"L'équipe d'assistants de Queiroz doit arriver au Caire en début de semaine prochaine et comprend un assistant étranger, un analyste de la performance et un spécialiste de la réadaptation", a précisé la Fédération égyptienne. Les prochaines échéances étant pour le mois d'octobre, avec les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre la Libye, il n'y a en effet pas de temps à perdre. En poste depuis deux ans, Hossam El-Badry avait payé la faible qualité du jeu proposé par les Pharaons. La mission de Carlos Queiroz consistera notamment à combler ce déficit.