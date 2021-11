Quatre « finales » sous haute tension / Éliminatoires CM 2022

L'Afrique sera fixée ce mardi soir. A l'issue des dernières rencontres de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, on connaîtra l'identité de tous les barragistes. Quatre tickets restent à attribuer. Les quatre « finales » paraissent plus ou moins équilibrées. La première oppose à Blida l'Algérie au Burkina Faso, condamné à l'exploit avec une équipe décimée aux avant-postes (Bertrand Traoré, Lassina Traoré, Abdoul Tapsoba et Mohamed Konaté sont indisponibles). Marqué par le retour du public, ce remake du barrage du Mondial 2014 verra-t-il les Fennecs porter leur invincibilité une 33e rencontre de rang ? Cela suffirait à les qualifier. Au même moment (17h), le Nigeria aura les cartes en main face au Cap-Vert. Un point suffit aux Super Eagles de Gernot Rohr pour franchir le cap, face à un adversaire qui a vu l'élimination de près chez lui face à la Centrafrique, avec une victoire (2-1) sur un but litigieux après avoir été longtemps mené.

Les chocs les plus indécis sont programmés en soirée. Il y aura forcément un ténor continental au tapis dans le groupe D, qui voit le Cameroun et la Côte d'Ivoire en découdre, sur la pelouse du stade flambant neuf de Japoma, à Douala. Pour ce grand classique du football africain, les données sont simples : les Lions Indomptables sont condamnés à gagner pour coiffer les Eléphants au poteau. Cela rappelle les matchs décisifs de dimanche, mais l'on espère cette fois que l'arbitrage sera à la hauteur de l'enjeu. Enfin, la Tunisie s'est mise dans la difficulté en s'inclinant sur le terrain de la Guinée équatoriale et aura tout intérêt à battre la Zambie, à huis clos à Radès. Si les Aigles de Carthage y parviennent, il faudrait alors que le Nzalang Nacional (1e ex-aequo avec 10 points) rattrape son retard à la différence de buts en allant cartonner la Mauritanie, désireuse de finir sur une bonne note. Quant à la Zambie, elle garde une petite chance de se qualifier : une victoire par trois buts d'écart à Radès, couplée à une défaite équato-guinéenne lui ouvrirait la porte des barrages.

Programme du mardi 16 novembre :

Groupe A :



17h : Algérie – Burkina Faso

Groupe B :



20h : Tunisie – Zambie



20h : Mauritanie – Guinée équatoriale

Groupe C :



17h : Liberia – Centrafrique, à Tanger (Maroc)



17h : Nigeria – Cap-Vert

Groupe D :



14h : Mozambique – Malawi, à Cotonou (Bénin)



20h : Cameroun – Côte d’Ivoire

Groupe F :



14h : Egypte – Gabon



14h : Libye – Angola

Groupe I :



20h : Maroc – Guinée