Quand Halilhodzic apprend le football moderne à un journaliste

Le Maroc a beau afficher une série de résultats impressionnante depuis presque un an, Vahid Halilhodzic n’est pas épargné par les remarques ou critiques d’ordre tactique à chaque sortie des Lions de l’Atlas. Ainsi, vendredi à l’issue du large succès glané contre le Soudan (3-0), le technicien franco-bosnien a été « prié » par un journaliste local de changer d’approche défensive. « S’il vous plait, dites à vos joueurs de ne plus remettre le ballon en retrait vers le gardien », lui a-t-il lancé à la stupeur générale.

Vahid explique son approche tactique

Le coach Vahid aurait pu s’énerver face à cette interpellation audacieuse et assez peu commune. Mais, il est resté calme. Et, surtout, il a livré la meilleure des réponses à son interlocuteur. « Juste pour vous dire, quand on démarre une action de derrière, le jeu du gardien est très important dans le football moderne, a-t-il commencé par préciser. Quand le jeu est bloqué, le gardien arrive à faire ce changement pour transmettre le ballon sur le côté où il n’y a pas de pressing. Et vu que notre gardien a un superbe pied gauche, capable de (trouver ses coéquipiers) sur 30,40 mètres ça peut être une qualité pour enclencher des contre-attaques sr le côté. Et puis, dégager tout le temps, ce n’est pas toujours efficace. Il faut varier et s’adapter aux situations qui se posent ». Une réponse bien explicite et qui a complètement cloué le bec aux journalistes.



Pour ceux qui demandent la réponse de Vahid Halilhodzic. pic.twitter.com/Uopm1fr6TF

— Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) November 12, 2021

L’excellent gardien dont parle Halilhodzic est Bounou, le dernier rempart du FC Séville. En plus d’être performant des pieds, il est aussi solide sur sa ligne. Il est resté une année entière sans encaisser le moindre but.